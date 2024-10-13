“سجل الآن“ كيفية تسجيل الدخول في فضاء الأولياء 2024 لتسجيلات التحضيري awlyaa.education.dz

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بإطلاق رابط تسجيل دخول في فضاء الأولياء 2024 وهي من المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا وهذا حتى تكون حلقة وصل بين ولي التلميذ والمؤسسات التعليمية المختلفة، كما يمكن من خلالها أيضا التعرف على كشف درجات الطلاب ومعدل غياب وحضور الطالب، كما يمكن أيضا من خلالها تقديم طلب تحويل الطالب من مدرسة لأخرى ولكن هذا يتم بعد التحقق من عدى شروط، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل اليوم من خلال مقالنا.

تسجيل دخول في فضاء الأولياء 2024

يجب العلم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم قامت بإجراء عملية تحويل الطلاب من خلال الخدمة الإلكترونية وذلك حتى تتم عملية التحويل بطريقة عادلة كما أكدت على أنه في حال تقديم طلب ورقي سوف يتم رفضه، يمكن لجميع الأولياء في الوقت الحالي نقل الطلاب ولكن يجب إجراء الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب على ولي التلميذ الدخول على منصة فضاء الأولياء وهذا عبر الرابط الرسمي. بعد ذلك يرجى تسجيل الدخول إلى المنصة وهذا من خلال تدوين البيانات المطلوبة. في هذه الخطوة قم بالنقر على خيار تحويل الطلاب وقم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. أخيرا قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى بالجزائر

وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أنه سوف يتم فتح باب تقديم طلبات التحويل بدء من يوم 29 من سبتمبر حتى يوم 9 من أكتوبر وسوف يتم الإعلان عن المقبولين يوم 10 من أكتوبر ويجب على جميع الطلاب الحضور في المؤسسات الجديدة بدء من 13 من أكتوبر، ولكن قبل تقديم طلب التحويل يرجى التحقق من الشروط التالية: