مسلسل العبقري الحلقة 4 مترجمة بجودة عالية قصة عشق

يرغب جميع المتابعين بالتعرف على أحداث مسلسل العبقري الحلقة 4 وهو من الأعمال التركية التي تم إطلاقها منذ فترة قصيرة ولكنه نجح أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما ينقله المسلسل من أحداث مثيرة حيث أنه يتحدث عن حياة الطفل ديفران وهو عبقري في مادة الرياضيات وسوف يكتشف هذا والده والذي تخلى عنه وتركه هو أمه منذ سنوات عديدة، يقوم بدور البطولة الفنان أراس بولوت والذي قدم فيلم أتاتورك وحاز على نجاح كبير، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل العبقري الحلقة 4

تدور قصة مسلسل العبقري حول الطفل ديفران والذي سوف يقدم نظرية رياضية ذكية وذلك في الحين الذي كان يقدم فيه أطروحة الدكتوراه الخاصة به والهدف منها هو حصوله على منحة دراسية والسفر إلى أمريكا مع حبيبته أسما والتي يحبها منذ الطفولة، وبمجرد أن يعرف والده عن ابنه سوف يرغب بالعودة من أجل مساعدة ابنه ويجب العلم أن الأب عبقريا أيضا ولكن في الشر ولكنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل مساعدة ابنه وتدريبه، المسلسل من إخراج أوموت آرال وتأليف داملا سيريم.

مواعيد عرض مسلسل العبقري

يتم عرض مسلسل العبقري على قناة Show TV وذلك يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا والمملكة العربية السعودية، ويعرض أيضا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة ويعرض في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وليبيا ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، يمكن في الوقت الحالي لجميع المتابعين استقبال القناة ومتابعة مسلسل العبقري وهذا باستخدام البيانات التالية: