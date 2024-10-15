طلع واجب عيالك من ع النت|.. موقع وزارة التربية والتعليم للواجب المنزلي وطباعة الاسئلة pdf

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مصر في معرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم للواجب المنزلي، وذلك بعدما أعلن وزير التربية والتعليم عن رفع الواجبات المنزلية والأنشطة والتقييمات الأسبوعية عبر موقع الوزارة والتي يجب على كل طالب الالتزام بها لأنها ستضاف إلى أعمال السنة، وذلك في إطار حرصه على مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير أساليب التعليم في مصر وتنمية مهارات الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم للواجب المنزلي

أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم رفع الواجبات المنزلية الخاصة بكل مادة دراسية بالإضافة إلى. الأنشطة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم من قبل المعلمين، على أن يطبق هذا النظام المستحدث على جميع طلاب المراحل التعليمية الأساسية المختلفة بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى، على أن يلتزم كل طالب بتحميل الواجبات ومن ثم حلها ثم الإطلاع على التقييمات عبر موقع الوزارة أيضاً، وذلك في ظل سعي الوزارة لتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كيفية تحميل الواجب المنزلي

أتاح الوزير رابط إلكتروني رسمي يدخل من خلاله الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم من أجل تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل في الآتي: