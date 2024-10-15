يارب تنزل زيادة جديدة.. موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024 والأماكن المحددة لصرف المعاش

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
يارب تنزل زيادة جديدة.. موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024 والأماكن المحددة لصرف المعاش
موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024، مع مرور الأيام واقتراب قدوم شهر نوفمبر يرغب الكثير من الأشخاص من الأشخاص الذين يحصلون على معاشات التقاعد في معرفة الموعد المحدد لصرف معاشات شهر نوفمبر، حيث يترقبها ملايين الأشخاص الذين يحصلون على المعاشات، كما يرغب أيضاً المواطنين في معرفة الأماكن المحددة لصرف رواتب شهر أكتوبر حتى لا يعانوا من الوقوف كثيراً في طوابير الماكينات الخاصة بالبنوك خاصةً الأشخاص الكبار في السن، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة موعد صرف رواتب المعاشات لشهر نوفمبر.

موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024

من المقرر أن يتم صرف رواتب المعاشات لشهر نوفمبر القادم بداً من يوم 1 نوفمبر على حسب ما أعلن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومقرر أن يستمر صرف الرواتب حتى يوم 6 في الشهر، والهدف من إتاحة كل تلك الأيام لصرف الرواتب هو تخفيف العبء والضغط على أماكن الصرب مثل ماكينات الصراف الآلي والبنوك والبريد الإلكتروني وغيرها من الأماكن التي يتم صرف الرواتب منها في مختلف أنحاء مصر.

موعد صرف المعاشات شهر اكتوبر 2024
موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024

أماكن جديدة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024

حتى يتم التسهيل على مستفيدي المعاشات خلال صرف رواتبهم الخاصة قامت الحكومة المصرية بتوفير العديد من الخيارات التي يمكن من خلالها صرف رواتب المعاشات وذلك حتى يكون الضغط على ماكينات الصراف الآلي خفيف وغير مضغوط، وهذه الأماكن كالآتي:

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 
موعد صرف المعاشات شهر نوفمبر 2024
  • فروع البنوك المنتشرة في جميع أرجاء مصر.
  • البريد المصري حيث يمكنك صرف رواتب المعاشات من البريد المصري المنتشر في جميع أنحاء مصر.
  • يمكن صرف الرواتب أيضاً عبر منافذ شركة فوري حيث أنها منتشرة في مصر.
  • يمكن أيضاً من خلال المحافظ الإلكترونية صرف المعاش الخاص بك مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
  • خدمة كاش اواي حيث قد وفر البنك الأهلي المصري خدمة إمكانية سحب الأموال من خلال محطات الوقود وكذلك من السوبر ماركت بواسطة ماكينات POS.

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