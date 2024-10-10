استعد لمتابعة الأحداث الشيقة الممتعة.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان السادس الحلقة الأولى عبر قناه الفجر الجزائريه

زاد البحث الساعات الماضية للتعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان السادس الحلقة الاولى، حيث تدور أحداث الموسم السادس والجديد من المسلسل في إطار تشويقي مميز، حيث تكون الأحداثخاصة بعثمان بن أرطغول وهو مؤسس الدول العثمانية، وكذلك فترة عهده وفتحه للكثير من البلاد، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور المقبلة ميعاد عرض الحلقة الاولى من الموسم الجديد وكذلك القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان السادس

حيث يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان السادس الجديد، يوم الأربعاء من شهر أكتوبر المقبل، ويتم عرض المسلسل حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الساعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتكون مدة الحلقة ساعتين، فيما أنه من المتوقع استمرار عرض حلقات الموسم الجديد حتى شهر يوليو من العام المقبل 2025، كما تقوم كلا من قناة الفجر الجزائرية وكذلك قناة ATV التركية بعرض أحداث الموسم السادس من المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة الاولى

حيث تقوم قناة الفجر الجزائرية، بعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الجديد، فيما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة الحلقة الاولى، لذلك يتم تنزيل بيانات تردد القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال النقاط التي جاءت على النحو التالي:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

التردد للقناة: 12034 HD.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان في الموسم السادس لعام 2024-2025

فيما يضم مسلسل المؤسس عثمان عدد من الأبطال التركيين، ويكون منهم كل من بطل العمل الرئيسي الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، وكذلك ديدام بالشين، راغب سافاش، وأيضا عائشة جول جوناي، إيمره باسالاكغ، وكذلك نور الدين سونماز، وأيضا عدد أخر من الفنانين وضيوف الشرف بالمسلسل.