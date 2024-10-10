عيش ساعات من المرح واستقبل الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بجودة HD

يتميز تردد قناة كراميش الجديد بأنه من الترددات المميزة التي يبحث عنها الكثير من الأمهات والآباء الذين يرغبون في توفير التسلية والترفيه المناسب الذي يحتاج إليه أطفالهم، كذلك فإن هذه القناة تتميز بتوفير محتوى أمن وأيضًا تعتبر من قنوات الأطفال الأكثر انتشارًا على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل تقديمها محتوى هادف يساعد الأطفال في تعلم العديد من الأمور الإيجابية والمميزة بالإضافة إلى توفير أجواء ممتعة مليئة بالمرح تساعدهم في الاستمتاع بأوقات فراغهم لأقصى حد.

تردد قناة كراميش الجديد

توفر قناة كراميش محتوى رائع جدًا ومتميز يكون مجاني تمامًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك، كذلك فإن القناة تكون متاحة على مدار اليوم وتوفر محتوى يتناسب مع مختلف الفئات العمرية بداية من عمر عام واحد فما أكثر من ذلك، علاوة على أنها تهتم كثيرًا بتقديم محتوى متميز يناسب عقول أطفالنا ويرسخ في قلوبهم حب الآباء والأصدقاء والوطن، وسوف نوضح لكم تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة على عرب سات

بفضل كون هذه القناة من القنوات الشهيرة جدًا قد تمكنت إدارة القناة من توفير تردد اخر على القمر الصناعي عرب سات، وذلك حرصًا منها على توفير محتوى متميز وهادف يساعد الأطفال في دول الخليج العربي في التعلم وأيضًا الاستمتاع بأوقاتهم، وسوف نوضح تردد هذه القناة على عرب سات في النقاط القادمة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة استقبال تردد قناة كراميش الجديد

بإمكانك أن تقوم باستقبال تردد قناة كراميش الجديد بكل سهولة على جهاز التلفاز الخاص بك من خلال بعض الخطوات البسيطة، التي سوف نوضحها لك في النقاط القادمة: