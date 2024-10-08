استقبل “وناسة – ماجد – طيور الجنة – بطوط” ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات

تزايدات عمليات البحث عن ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024 بشكل مفصل خلال الساعات الراهنة وذلك لأن قنوات الأطفال من أهم القنوات المتخصصة في ترفيه وتعليم الأطفال، وقد قامت العديد من القنوات بالإعلان عن تردداتها الجديدة على صفحاتها الرسمية لضمان متابعة محتواها بجودة عالية، ومن خلال موقعنا سوف نوضح جميع الترددات الجديدة التي تمكن من استقبال قنوات الأطفال المفضلة لديكم بكل سهولة.

ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024

تساعد ترددات قنوات الاطفال في تقديم المحتوى التعليمي والترفيهي الخاص بالأطفال، ومن أبرز هذه القنوات مايلي:

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة بطوط

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3

تردد قناة mbc3

التردد: 11475.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد كيدز

التردد: 12221

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

تردد قناة mbc3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11475.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة

قمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل ترددات قنوات الاطفال الجديدة 2024

يمكن تنزيل الترددات الجديدة لقنوات الاطفال لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز الرسيفر.

اختيار خيار “البحث عن القنوات” من القائمة.

تحديد القمر الصناعي “نايل سات”.

الضغط على زر “بدء” أو “Start” لبدء عملية البحث.

احفظ القنوات المفضلة لديك التي ظهرت بعد عملية البحث.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة ستتمكن من متابعة المحتوى الذي تفضله.