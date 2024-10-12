يتساءل العديد عن كيفية التقديم لمنحة الطلاب لعام 2024 في العراق، حيث يرغبون في معرفة التفاصيل الخاصة بهذه المنحة التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للطلاب المؤهلين، يأتي ذلك في ظل بداية العام الدراسي الجديد، وسنتناول في هذا السياق كيفية التقديم والمتطلبات الضرورية للقبول.

خطوات التسجيل في منحة الطلبة بالعراق 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

يمكن للمهتمين بالتقدم للحصول على منحة دراسية للطلاب العراقيين في عام 2024 اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق.

ثم حدد أيقونة المنحة للطلاب.

الضغط على خيار التقديم على منحة الطالب.

أدخل رقم الهوية وكلمة المرور بشكل صحيح.

يرجى إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

يجب تسليم المستندات اللازمة مثل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيتم إرسال الطلب عبر الإنترنت.

شروط التسجيل في منحة الطلاب بالعراق

وضعت وزارة التربية العراقية عدة شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على المنحة الدراسية وهي كالاتي:

يجب أن يكون الطالب عراقي الجنسية ويعيش بشكل دائم في البلاد.

لذا يجب على الطالب أن يكون مسجلاً في مدرسة حكومية وأن يحضر بانتظام.

تشمل المنحة الطلاب الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت حالاتهم.

يجب أن يكون معيل الأسرة من أصحاب الدخل المنخفض، ولا ينبغي أن يتجاوز دخله الحد الأدنى المطلوب للحصول على المنحة.

قيمة منحة الطلبة في العراق

تصل قيمة منحة الطلاب في العراق إلى 200 ألف دينار عراقي شهرياً، وتُوزع هذه المنحة على دفعتين خلال السنة، حيث: