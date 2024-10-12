من مقبول؟ .. المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق في أكتوبر ونوفمبر وأهم الشروط المطلوبة

في العراق، تخطى عدد المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة 350 ألف شخص، حيث تُعتبر هذه المساعدات عنصراً أساسياً لتحسين ظروف حياة المستفيدين، وقد أدى ذلك إلى تزايد البحث عن الرابط الخاص بأسماء المستفيدين من دفعة 2024 على الإنترنت، ومن جانبها، تبذل الحكومة العراقية جهوداً مستمرة لإطلاق مبادرات تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة وتعزيز مستوى المعيشة ومكافحة البطالة في البلاد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق

تزايدت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، لذا قامت الحكومة العراقية بتقديم خدمة الاستعلام بشكل سهل من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية مظلتي.

ثانيًا: يتم اختيار الاستفسار حول أسماء الرعاية الاجتماعية.

ثالثاً: يتم اختيار أسماء الأشخاص المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة.

رابعا :حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

خامساً: عليك بتدوين المعلومات اللازمة في الأماكن المخصصة.

الخطوة الأخيرة هي النقر على زر الاستعلام وانتظار بضع لحظات حتى يتم عرض كشوف الأشخاص المشمولين بالرعاية.

الفئات التي تحصل علي الدعم

في الدورة الأخيرة لعام 2024، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفرصة أمام المواطنين العراقيين للتقدم للحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية، وقد استجاب عدد كبير من الأشخاص لهذه الدعوة، حيث قامت الوزارة بتحديد الدعم لفئات معينة تشمل:

الأرامل والمطلقات.

النساء اللواتي يعلن أسرهن.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

كبار السن الذين لا يستطيعون العمل.

الأفراد الذين لا يجدون فرص عمل.

المتطلبات اللازمة للحصول على مساعدة الرعاية الاجتماعية

بعد بيان كيفية الاستفسار عن أسماء المستفيدين، من الضروري معرفة الشروط اللازمة للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية، الشروط التي حددتها الوزارة هي كما يلي: