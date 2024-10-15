استعد من دلوقتي|.. موعد إعلان مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث الحلقة الجديدة وطريقة مشاهدتها عبر القناة الرسمية

يترقب جميع عشاق المسلسلات التركية بفارغ الصبر الترويج للحلقة القادمة المترجمة من مسلسل طائر الرفراف، يذكر أن هذا العمل الدرامي حقق نجاح هائل خلال الفترة الأخيرة، ومع انطلاق الموسم الثالث، تظهر العديد من التطورات التي توضح الكثير من المعلومات، منها ابتعاد فريد وسيران، حيث اتخذ كل منهما طريق مختلف في الحياة مع قصص حب جديدة، للاطلاع على باقي التفاصيل تابع هذا المقال.

إعلان مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث الحلقة الجديدة

بعد عرض الحلقة 74 وبداية الموسم الثالث من مسلسل طائر الرفراف، الذي نال لقب أفضل المسلسلات في تركيا والعالم العربي، يستمر المسلسل في جذب اهتمام واسع بعد عامين من النجاح، لذلك يبحث عشاق العمل الآن عن موعد عرض الحلقة الجديدة، والتي سوف يتم بثها كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ستار تي في التركية، مما يعني أن الحلقة الجديدة تعرض يوم الجمعة المقبل.

ضبط تردد قناة ستار تي في التركية

تم تحديث تردد قناة ستار تي في التركية على قمر ترك سات كما يلي:

التردد: 12209.

الاستقطاب: عرضي (H).

معدل الترميز: 3000.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة البث: عالية الدقة( (H).

لمحة مختصرة عن قصة مسلسل طائر الرفراف

تدور قصة مسلسل الطائر الرفراف حول شاب ينتمي إلى أسرة غنية يعيش حياة مرفهة خالية من الالتزامات، يحاول جده إعادته إلى الطريق الصحيح، فيضع عليه ضغوط الزواج من فتاة، لكنه يقرر اختيار شقيقتها بدلاً منها، تتوالى الأحداث بين فريد وسيران، التي تكتشف العديد من السلبيات في شخصية زوجها، ثم تتطور القصة في سياق مليء بالتحديات بين الصراع العاطفي والكوميديا، بالإضافة إلى الأحداث الدرامية والرومانسية المشوقة.